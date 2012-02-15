У містах України вшанували пам'ять воїнів-афганців

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили експозицію, присвячену учасникам бойових дій в Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистостях взяли представники міської та обласної влади, воїни-афганці. В експозиції представлені фотографії та документи, які розповідають про події війни 1979-1989 років в Афганістані.

«15 лютого 1989 року остання колона радянських військ була виведена з Афганістану. З тих пір пройшло 23 роки, проте і до сьогодні не загоїлись рани у серцях матерів, які втратили своїх дітей на тій страшній, чужій війні. Ціна, яку сплачено за воєнні амбіції колишніх чиновників та партфункціонерів, – це 48 загиблих жителів нашої області, двоє краян пропали безвісти, 46 повернулись інвалідами, більше трьох сотень померли від ран уже в мирні роки. Ми сьогодні складаємо доземний уклін учасникам афганських подій, молимося за душі загиблих, дякуємо живим за виявлені героїзм, мужність, твердість духу, відданість», – сказав під час відкриття виставки заступник голови обласної ради Олег БОБЕРСЬКИЙ.

Він наголосив, що сьогодні держава не виконує свої зобов’язання щодо виплат компенсацій ветеранам.

«Тому ми усією громадою маємо вимагати повернення як матеріальних допомог воїнам-афганцям, так і висвітлення усіх білих плям, відкриття архівних таємниць тієї страшної війни для того, щоб схожих подій більше ніколи не повторилось», – сказав О.БОБЕРСЬКИЙ.

Під час урочистостей він також вручив подяки обласної ради ветеранам війни в Афганістані.

Водночас самі воїни-афганці надали для експозиції свої світлини із домашніх архівів, карти воєнних дій. Окрім цього вони подарували краєзнавчому музею ікону Божої Матері.

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У Чернігові на приміщенні професійно-будівельного ліцею відкрито меморіальну дошку на честь загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів, колишніх випускників навчального закладу – Івана Борщевського та Володимира Жили.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітинг з нагоди відкриття пам'ятної дошки зібралися студенти та викладачі навчального закладу, учасники бойових дій в Афганістані, представники родин загиблих.

Чернігівський міський голова, керівник обласного відділення Української Спілки ветеранів Афганістану Олександр СОКОЛОВ у своєму вітальному слові закликав шанувати пам'ять про загиблих, адже афганська війна принесла значні втрати і до цього часу відлунює у долі багатьох людей.

Учасники мітингу вшанували пам'ять про загиблих в Афганістані випускників хвилиною мовчання, згадали про життя і захоплення І.Борщевського та В.Жили, яких було посмертно нагороджено за мужність та відвагу, відповідно, медаллю "За бойові заслуги" та орденом Червоної Зірки.

Крім того, з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав пройшли зустрічі з ветеранами в облдержадміністрації та з членами сімей загиблих в Афганістані – у міській раді.

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В Івано-Франківську розпочалися заходи із вшанування земляків, які загинули в Афганістані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, напередодні відзначення Дня виведення радянських військ з Афганістану на стінах кількох івано-франківських шкіл будуть відкриті меморіальні дошки на честь військовослужбовців, які навчались в них і загинули під час виконання свого інтернаціонального обов’язку.

Зокрема, вчора на будівлі школи № 7 відкрили меморіальну дошку молодшому сержанту Олегу Базидевичу, який загинув в Афганістані, виконуючи розвідницьке завдання. До свого двадцятиліття він не дожив лише кілька днів. Посмертно О.Базидевича нагородили орденом Червоної Зірки. На урочисте відкриття меморіальної дошки прийшли його родичі, однокласники, друзі, представники місцевої влади й учні школи.

За словами міського голови Івано-Франківська Віктора АНУШКЕВИЧУСА, «кожному з нас потрібно пам’ятати про наших героїв, які воювали в різні часи і на різних війнах». «Говорити про війну в Афганістані надзвичайно боляче, адже наші хлопці воювали не за свою землю і не з власної волі, - наголосив мер. - Це була примха тодішнього тоталітарного режиму. Але сини і дочки України чесно виконували свій обов’язок. І було б добре, щоб такі пам’ятні дошки з’явилися на всіх школах, де вчились наші молоді герої».

Голова Івано-Франківської міської Спілки ветеранів Афганістану Віктор ОМЕЛЬКО подякував всім державним структурам, що допомогли з вирішенням питань, пов’язаних із встановленням меморіальних дошок. В.ОМЕЛЬКО повідомив, що такі дошки ще будуть відкритті на будівлях декількох шкіл, а також училища №15.

Довідка УНІАН. Івано-Франківська міська Спілка ветеранів Афганістану нараховує 1357 членів, з них - 95 інвалідів, які потребують постійної допомоги.

У війні в Афганістані брали участь майже 170 тисяч українців. За офіційними даними, загинуло 13 тис. 100 осіб, але, за словами «афганців», їх набагато більше: адже в перші роки війни забороняли навіть на надгробках писати, що людина загинула під час виконання інтернаціонального обов’язку.