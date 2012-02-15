З чим Україна поїхала на Берлінале

На Міжнародному кінофестивалі «Берлінале» працює Український стенд, на якому представлено доробки національного кінематографу за 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства України з питань кіно, стенд містить інформацію про кіноінституції України і їхні технічні можливості, творчі колективи й організаторів виробництва, готових надати послуги в кінопроцесі, вже відзняті стрічки й фільми, що перебувають у роботі.

Також на Берлінале презентовано довідник Ukrainian film guide 2011-2012.

Заступник директора Національного центру Олександра Довженка Іван КОЗЛЕНКО представляє спільну з Національною кіностудією ім. О. Довженка програму Держкіно з відновлення української кінокласики. В рамках Берлінале презентовано видання DVD-колекції відреставрованої української німої кінокласики «Українське німе». До збірки включено найвизначніші українські німі фільми Дзиґи Вертова, Михайла Кауфмана, Георгія Стабового, Георгія Тасіна, Олександра Довженка та Івана Кавалерідзе. До відновлених стрічок написано сучасний музичний супровід та видано тематичний каталог, що розповідає про реставровані картини та їх авторів. Серія включає також набір листівок із зображеннями старих, того часу афіш цих фільмів.

Продюсер кіностудії «Інтерфільм» Олена ФЕТІСОВА зі своєю командою презентує відвідувачам спільний - України, Франції, Вірменії, Грузії та Норвегії - кінопроект «Параджанов», що здобув фінансування за підсумками першого відкритого конкурсу Держкіно. На початку цього року «Параджанов» став першим українським художнім фільмом, що отримав підтримку одного з найвпливовіших європейських телеканалів Arte France Cinema.

Володимир ФІЛІППОВ (продюсерський центр «Інсайтмедіа») демонструє глядачам нову стрічку Михайла ІЛЛЄНКА «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» - перший повністю український фільм, який з успіхом стартував в національному прокаті 19 січня і продовжує збирати призабуті для українського кіно черги у кінотеатрах.

Наприкінці фестивалю відбудеться презентація нещодавно створеної Асоціації українських кіновиробників, яку очолює Денис РЖАВСЬКИЙ, і оголошення майбутньої програми Одеського міжнародного кінофестивалю, що пройде в липні вже втретє.

Довідка УНІАН. Міжнародний кінофестиваль у Берліні розпочався 9 і триватиме до 19 лютого. У програмі фестивалю - понад 300 фільмів, до основної програми увійшли 23 роботи.