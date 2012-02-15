53-річний чоловік вбив свою матір, бо виявилася нерідною

У Косівському районі на Івано-Франківщині працівники міліції затримали 53-річного чоловіка, який підозрюється у навмисному вбивстві своєї матері.

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, трагедія сталася близько опівночі у помешканні 82-річної пенсіонерки, коли до неї прийшов у нетверезому стані син і між ними виникла побутова сварка. Конкретні мотиви, які спонукали чоловіка жорстоко розправитися із старенькою жінкою, зараз з’ясовуються. За попередніми даними, під час конфлікту пенсіонерка начебто повідомила чоловікові про те, що насправді він не є її рідним сином. Мовляв, колись вона всиновила його, забравши з дитячого будинку в іншій області.

За словами начальника Косівського райвідділу міліції Віктора ЗАПЛІТНОГО, про вбивство найпершим дізнався сусід, котрий уночі помітив вогонь на подвір’ї пенсіонерки. З думкою про те, що в сусідській хаті, можливо, виникла пожежа, сусід прийшов на подвір’я, де застав сина господині. Він перепитав, де баба, зайшов до хати і побачив розкидану постільну білизну на ліжку. На подвір’ї тим часом горів матрац, під яким була мертва пенсіонерка. Сусід усе зрозумів і побіг за допомогою.

Підозрюваний у вбивстві матері нікуди не втікав. Коли приїхали міліціонери, він перебував у хаті і дивився телевізор. Як засвідчують висновки судово-медичного обстеження, смерть жінки настала від механічної асфіксії. Підозрюваний заподіяв декілька ударів руками, а потім задушив потерпілу. З метою приховання слідів злочину підозрюваний виніс тіло вбитої на подвір’я, облив матрац бензином і підпалив.

Фігурант кримінальної справи проживав у іншому селі разом з сім’єю доньки. У нього є шестеро дорослих доньок, які вже мають свої сім’ї. Зараз затриманий перебуває під вартою і притягується до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч.1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Йому загрожує тюремне ув’язнення на строк від 7до 15 років.