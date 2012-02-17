Ведмедя Потапа, власник якого напав на журналістів, можуть конфіскувати і передати до Центру реабілітації ведмедів.

Як повідомили УНІАН, у прес-службі Міністерства екології і природних ресурсів України, за дорученням міністра Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО Державна екологічна інспекція здійснила перевірку повідомлення громадських екологічних організацій та ЗМІ щодо жорстокого поводження з ведмедем Потапом, який перебуває в Центрі службового собаківництва міста Луганськ.

У міністерстві зазначили, що зранку 17 лютого охорона приватного закладу не пускала на його територію державних екологічних інспекторів. Перевірка почалась тільки після залучення прокуратури Луганська.

У даний час у центрі проводиться перевірка і якщо екологічними інспекторами буде виявлено порушення законодавства, ведмідь буде конфіскований у власника, наголосили у Мінприроди.

«Екологічна інспекція має відреагувати на цей інцидент в найкоротший термін. Якщо закон порушується, винні будуть обов’язково покарані», - заявив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

В Мінприроди нагадують, що у грудні 2011 року в Національному природному парку «Синевір» було відкрито Центр реабілітації ведмедів. Для відновлення фізичного та психічного стану туди привозять ведмедів, яких конфіскують у власників, які порушують природоохоронне законодавство. Бурий ведмідь в Україні занесений до Червоної книги.

Довідка УНІАН. Луганське «Територіальне відділення мисливського собаківництва Кінологічного союзу України» розташоване поряд з обласною дитячою громадською організацією «Барс». Діти й дорослі приходять до центру займатися у кінноспортивній секції.

У квітні 2011 року ведмідь Потап, якому тоді було 11 місяців, напав на 50-річну жінку і завдав їй серйозних травм. Жінку врятував конюх, який працює в «Барсі». За його словами, ведмідь був голодний, його погано годують, тому він міг напасти на жінку. За інформацією луганських ЗМІ, кримінальна справа за фактом події зараз знаходиться в суді.

15 лютого 2012 року група журналістів увійшла на територію, де розміщується громадська організація «Територіальне відділення мисливського собаківництва КСУ», щоб перевірити інформацію про жорстоке поводження з ведмедем Потапом. Виявилось, що тварина перебуває в жахливому стані: залізний ошийник уріс у шию, розірвавши шерсть і завдаючи йому біль.

Власник ведмедя, голова громадської організації вийшов до журналістів і напав на оператора телеканалу «1+1», вдарив його камеру.

Журналісти викликали міліцію. Матеріали щодо інциденту передано до прокуратури Кам’янобродського району Луганська для порушення кримінальної справи за фактом перешкоджання діяльності журналістів і жорстокого поводження з твариною.

16 лютого за розпорядженням головного ветеринарного лікаря області Миколи МАРТИНЕНКА на територію громадської організації приїхали ветеринари. Ведмедю зробили наркоз і зняли залізний ошийник, а також почали лікувати рани на шиї.