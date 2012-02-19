ЗМІ: Кабмін «загубив» 22 млрд гривень дефіциту держбюджету

За експертними даними, при визначенні дефіциту бюджету Кабмін не врахував низку видатків на суму майже 22 млрд грн.

Реальний дефіцит держбюджету України в 2011 році вдвічі перевищив офіційні дані, оприлюднені Кабміном. При визначенні дефіциту не було враховано бюджетні витрати майже на 22 млрд грн.

Про це виданню ZN.UA повідомив завідувач сектору грошово-фінансової стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Молдован.

За словами експерта, попри те, що в 2011 році до державного бюджету України було мобілізовано на 74 млрд грн (або 30,7%) більше, ніж 2010 року, дефіцит бюджету все ще залишається досить значним.

Офіційно Міністерство фінансів анонсувало, що за підсумками минулого року він становив 23,6 млрд грн, або близько 1,8% прогнозованого ВВП.

Насправді ж реальний дефіцит бюджету (з урахуванням витрат на капіталізацію ПАТ «Родовід банк» у сумі 4,0 млрд грн, ПАТ «Державний ощадний банк України» у сумі 0,6 млрд грн, ПАТ «Укргазбанк» у сумі 4,3 млрд грн, поповнення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» у сумі 12,5 млрд грн та невиконаних бюджетних зобов’язань в обсязі 9,3 млрд грн) сягнув 45,4 млрд грн, або 3,6% від прогнозованого ВВП.

«Це, звичайно, менше, ніж дефіцит 2010 року, проте це досить високий показник на тлі значного збільшення доходів бюджету та стриманої динаміки зростання видатків», — зазначив експерт.