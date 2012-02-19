ЗМІ: Кабмін «загубив» 22 млрд гривень дефіциту держбюджету
Розрахунки експерта
За експертними даними, при визначенні дефіциту бюджету Кабмін не врахував низку видатків на суму майже 22 млрд грн.
Реальний дефіцит держбюджету України в 2011 році вдвічі перевищив офіційні дані, оприлюднені Кабміном. При визначенні дефіциту не було враховано бюджетні витрати майже на 22 млрд грн.
Про це виданню ZN.UA повідомив завідувач сектору грошово-фінансової стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Молдован.
За словами експерта, попри те, що в 2011 році до державного бюджету України було мобілізовано на 74 млрд грн (або 30,7%) більше, ніж 2010 року, дефіцит бюджету все ще залишається досить значним.
Офіційно Міністерство фінансів анонсувало, що за підсумками минулого року він становив 23,6 млрд грн, або близько 1,8% прогнозованого ВВП.
Насправді ж реальний дефіцит бюджету (з урахуванням витрат на капіталізацію ПАТ «Родовід банк» у сумі 4,0 млрд грн, ПАТ «Державний ощадний банк України» у сумі 0,6 млрд грн, ПАТ «Укргазбанк» у сумі 4,3 млрд грн, поповнення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» у сумі 12,5 млрд грн та невиконаних бюджетних зобов’язань в обсязі 9,3 млрд грн) сягнув 45,4 млрд грн, або 3,6% від прогнозованого ВВП.
«Це, звичайно, менше, ніж дефіцит 2010 року, проте це досить високий показник на тлі значного збільшення доходів бюджету та стриманої динаміки зростання видатків», — зазначив експерт.