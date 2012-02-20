Даїшники дістали з води 76-річного доцента

У Херсонській області працівники ДАІ врятували вченого, який провалився під лід.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Херсонської області, 18 лютого о 15.30 на стаціонарний пост ДПС «Пасат», який знаходиться на 11 км автодороги Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч, між річками Дніпро і Конка в Цюрупинському районі, звернувся по допомогу чоловік. Він розповів, що його товариш провалився під лід на річці Конка.

Старший наряду, прапорщик міліції Олег КУЛИК доручив сержантам міліції Віталію РОМАНЕНКУ і Олександру ПАСТУХОВУ відправитися на допомогу.

Прибувши на вказане місце, працівники ДАІ побачили немолодого чоловіка, який був майже до пояса у воді й намагався вилізти на лід, але самостійно вибратися йому не вдавалося. Хлопці витягли постраждалого з води й відвели на пост.

Врятований, 76-річний доцент кафедри дизайну Херсонського національного індустріального інституту, голова Херсонської організації союзу фотохудожників України Вацлав МОШИНСЬКИЙ розповів, що на річці фотографував зимові пейзажі. Науковець щиро подякував працівникам ДАІ за порятунок.