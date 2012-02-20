Україна потрапила в топ-20 головних спамерів світу

У рейтингу країн-джерел спаму Україна за підсумками 2011 року посіла 12 місце і увійшла в топ-20. У відсотковому співвідношенні (+2,5%) Україна ділить позицію рейтингу з такими країнами, як Колумбія і Тайвань.

Лідер 2010 року — США (-9,24%), за підсумками минулого року навіть не увійшли в першу десятку рейтингу. Аналогічним чином змінилися і позиції Росії (-2,8%), яка перемістилася з 3-ї на 9-й рядок.

На вершині п'єдесталу знаходиться Індія (+4%), що раніше займала друге місце. Далі за нею йдуть Бразилія (+3,4%) та Індонезія (+5,15%), що піднялися з 5-ї і 16-ї позиції відповідно.

Регіональний розподіл джерел спаму, навпаки, не зазнав істотних змін, і найбільше поштового сміття, як і раніше поширюється з території держав Азії, Латинської Америки та Східної Європи.

Нагадаємо, в 2010 році Україна потрапила до першої трійки країн, «помічених» у розсилці спаму, у жовтні, поступаючись за обсягом спамерських розсилок тільки Росії — 1 місце та Індії — 2 місце.

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