Затриманий грабіжник ювелірної крамниці

У Чернівцях затримано грабіжника, який скоїв розбійний напад на ювелірну крамницю.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, надвечір 19 лютого до правоохоронців звернулася продавець магазину, що розташований у центрі Чернівців. Жінка розповіла, що до торгового залу, який спеціалізується на продажу дизайнерських прикрас і ювелірних виробів, зайшов чоловік із закритим обличчям.

Погрожуючи розправою, він замахнувся на неї цеглиною, потім розбив вітрину і викрав 19 золотих ланцюжків. Після цього зловмисник вибіг із магазину і втік.

По «гарячих слідах» правоохоронці затримали грабіжника на центральному автовокзалі, коли той вже сидів у автобусі, що мав вирушати за маршрутом «Чернівці-Київ».

Після затримання було встановлено, що 36-річний зловмисник – житель Києва. За день до скоєння нападу він зі своєю співмешканкою приїхав до Чернівців. Поселившись в одному з готелів міста, пара посварилася, після чого жінка того ж дня від’їхала до Києва. Чоловік же залишився сам і без грошей.

Перебуваючи в центрі міста, він зайшов до магазину з ювелірними виробами, оглянув приміщення і вийшов. Вдруге він зайшов уже з цеглиною яку сховав під курткою.

Після скоєння пограбування киянин сів у таксі, щоб швидше доїхати до автовокзалу, де він і був затриманий.

Загальна вартість викрадених золотих виробів становить 57 тис. гривень. Вони всі вже повернуті власникові.

За фактом злочину порушено кримінальну справу. Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, зазначили в УМВС.