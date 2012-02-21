Надто азартних українців відтепер можна визнати недієздатними

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» щодо обмеження цивільної дієздатності осіб, які зловживають азартними іграми.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 340 народних депутатів із 413 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено внести до Цивільного та Цивільного процесуального кодексів України зміни, які передбачають можливість обмеження судом цивільної дієздатності фізичних осіб, які хворобливо зловживають азартними іграми.

Особа, що зловживає азартними іграми, обмежується у своєму праві самостійно розпоряджатися своїм майном. Піклувальник такої особи буде контролювати її витрати та не дозволятиме особі відчужувати своє майно заради азартних ігор.

Під зловживанням азартними іграми розуміються випадки, коли особа витрачає більшу частину свого заробітку, продає своє особисте майно, внаслідок чого він чи особи, що перебувають на його утриманні, опиняються у скрутному становищі.