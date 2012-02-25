АМКУ порушив справи за «райські» яблука для херсонських школярів

Херсонське відділення АМКУ порушило низку справ за ознаками антиконкурентних дій під час тендерів щодо поставок продуктів харчування до шкільних і дошкільних установ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служба Херсонського територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ), за наслідками розслідування проведених торгів фахівці АМКУ з’ясували, що учасники торгів пропонували продукти харчування за надвисокими цінами.

«Поведінка претендентів під час участі у торгах абсолютно не нагадувала конкурентну боротьбу. І що цікаво, організаторів торгів, мабуть, зовсім не бентежили ціни, за якими їм пропонувалися поставки продуктів. Мабуть «райськими» були яблука за ціною 16 грн., надзвичайно солодким цукор за ціною 15 грн., казковими на смак цитрусові за ціною 22 грн. за 1 кг і йогурт за ціною 28 грн. за 1 літр, «золотими» - яйця за ціною 12 грн. за один десяток восени 2011 року», - зазначається в повідомленні облвідділення АМКУ.

За результатами даного розслідування територіальним відділенням АМКУ порушено низку справ за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

На даний момент проводиться розслідування.

«АМКУ обов`язково поінформує громадськість і ЗМІ про результати цього розслідування. Думаю, громадськості буде цікаво дізнатися, хто ті «благодійники», які пропонували продукти харчування за «космічними» цінами», - відзначила голова відділення Галина ТЕСЛЮК.