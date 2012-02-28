У лікарні померла дівчина, яку збив на авто голова райдержадміністрації

У реанімаційному відділенні Красилівської районної лікарні (Хмельницька область) померла 22-річна дівчина, яку вночі 24 лютого збив на автомобілі голова Білогірської райдержадміністрації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар райлікарні Михайло КАЧАН.

“Її оглянули усі спеціалісти лікарні. Також з обласної лікарні ми викликали нейрохірурга для консультації. На жаль, ті травми, котрі дівчина отримала у ДТП, виявилися несумісними з життям”, - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, поблизу села Чепелівка вночі 24 лютого голова Білогірської райдержадміністрації збив двох осіб. Хлопець 1985 р. н. загинув на місці, а дівчину було госпіталізовано.

Проти чиновника порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).