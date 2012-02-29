Нафтогаз пропонує європейським компаніям свої підземні сховища

НАК «Нафтогаз України» обговорює з європейськими компаніями питання спільного використання українських підземних сховищ газу (ПСГ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у Києві заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН, виступаючи на третій щорічній конференції Адама Сміта (Український енергетичний форум).

«Ми готові надати Європі можливість використання українських ПСГ для зберігання власного газу… Зараз проходить зустріч з однією з німецьких компаній, яка виявила зацікавленість і запропонувала свої умови», - сказав він.

При цьому В.ЧУПРУН додав, що невдозі компанія планує завершити ці переговори.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має одну з найпотужніших у Європі мереж підземних сховищ газу, яка є важливою невід`ємною технологічною складовою газотранспортної системи України.

На сьогодні компанія експлуатує 12 ПСГ. Загальна активна місткість підземних газових сховищ становить 31 млрд. куб. м.