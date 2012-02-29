Акімова про Януковича, бізнес-клімат і податки

За роки президентства Віктора ЯНУКОВИЧА в Україні зроблені «суттєві кроки для поліпшення бізнес-клімату», вважає перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, яку цитує прес-служба глави держави.

«За останні два роки зроблені суттєві кроки для поліпшення бізнес-клімату. Це стало можливим завдяки наполегливій позиції Глави держави щодо усунення надмірного регулювання бізнесу, впорядкування діяльності контролюючих органів, імплементації директив Євросоюзу в чинне українське законодавство», – зазначила перший заступник глави Адміністрації Президента, додавши, що відповідні зміни підтримали фахівці міжнародних фінансових організацій.

За її словами, В.ЯНУКОВИЧ займає принципову й послідовну позицію щодо необхідності спрощення умов роботи підприємців у державі та покращення бізнес-клімату.

За словами І.АКІМОВОЇ, на сьогодні визначено вичерпний перелік дозвільних документів, який раніше мав стійку тенденцію до розширення.

«Зроблені кроки для скорочення передумов корупції. Так, підприємець більше не контактує особисто з представниками дозвільних органів. Всі дозволи видаються виключно через державного адміністратора за принципом «єдиного вікна», – сказала чиновник президентської Адміністрації.

Вона також звернула увагу на проведену ревізію регуляторного поля на місцях, унаслідок якої були скасовані застарілі норми регулювання більшості сфер господарської діяльності.

Окрім того, додала, І.АКІМОВА, відтепер виробник не повинен проходити обтяжливу процедуру сертифікації товарів, якщо вони не несуть загрози для життя і здоров’я людини.

«Реформування податкового законодавства дозволило суттєво знизити фіскальний тиск на платників податків», – заявила вона, нагадавши про скасування низки малоефективних податків і зборів (перелік загальнодержавних скорочений з 30 до 18, місцевих – з 14 до 5).

Говорячи про поступове зниження податкових ставок, І.АКІМОВА зокрема нагадала: у 2011 році ставка податку на прибуток була знижена з 25 до 23%; а з початку 2012 року – до 21%. З наступного року передбачене її подальше зменшення – до 19% та до 16% із 2014 року. Малі підприємства, які платять працівникам легальну зарплату, на 5 років звільнені від цього податку.

З 2014 року ставку ПДВ буде знижено до 17%, також зауважила перший заступник Глави Адміністрації.

«Ініційований Президентом перехід до ризикорієнтованого підходу у діяльності податкових органів привів до значного скорочення кількості перевірок», – сказала І.АКІМОВА.

За її словами, запроваджені з 2012 року правила спрощеної системи оподаткування для суб’єктів малого бізнесу дозволяють підприємцям легально розширювати свою діяльність і створювати додаткові робочі місця, не змушуючи переходити на більш складні умови обліку й оподаткування.

«Механізм автоматичного відшкодування з бюджету ПДВ, що застосовується за ініціативи Президента з березня 2011 року, набуває все ширшого застосування. У січні цього року в автоматичному режимі повернуто понад 2 млрд. грн. ПДВ, а це – 57% від загального обсягу відшкодування податку в цьому місяці», - сказала І.АКІМОВА.

Вона додала, що у найближчій перспективі зусилля влади будуть спрямовані на удосконалення системи реєстрації прав власності, реформування сфери надання адмінпослуг, перехід до європейської практики вирішення спірних питань між контролюючими органами і підприємцем.