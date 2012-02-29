Українські вчені винайшли унікальний метод оперування печінки

В Інституті загальної та невідкладної хірургії Національної академії медичних наук України розроблено принципово новий метод розтину печінки - газострумна дирекція.

Як повідомили УНІАН у НАМНУ, за допомогою новітнього методу можливий розтин печінки із мінімальною травмою органу, що оперується, і практично повною безкровністю втручання.

В Академії зазначають, що використання газострумної дирекції дає відчутні переваги в оперативних втручаннях у хворих з новоутвореннями печінки та метастатичними ураженнями цього органу. «В основі газострумної дирекції лежить удосконалений спосіб розділення біологічних тканин з мінімальною травматизацією клітин та крововтратою в зоні поверхні, яка підлягає резекції. Використовується подання на поверхню органу стислого газу, під тиском, який перевищує межу міцності тканини. Обрання газу як робочого середовища дозволяє виключити значну травму клітин в зоні розтину, а також досягти покращення технологічності процесу, оскільки газ із зони впливу зникає сам, без застосування допоміжних заходів», - підкреслили в НАМНУ.

У Академії медичних наук також поінформували, що на сьогодні у світі не існує універсального апарату, який би задовольняв усі вимоги до оперативного втручання на печінці. «Кожен з них має свої переваги і недоліки, що дозволяє їх використовувати лише у певних клінічних ситуаціях. А висока вартість (50 000 - 100 000 дол.) зумовлює нестачу інструментарію в більшості країн. Колективом авторів Інституту загальної та невідкладної хірургії НАМНУ розроблено апаратне забезпечення для виконання новітньої операції», - зазначили у НАМНУ, додавши, що нині тривають перемовини з Харківським авіаційним заводом щодо виробництва промислового зразка оперативного інструментарію, орієнтовна ціна якого 5 тис. доларів.