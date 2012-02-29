Весна розвернулася на порозі

У Гідрометцентрі вважають, що весна прийде в Україну не раніше середини березня.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО відзначила: «На жаль, я не можу сказати, що весна на порозі. Україна вся в снігу, за винятком південних областей. Висота сніжного покриву становить від 6 до 20 см. Ми прогнозуємо, що така ситуація збережеться до середини березня. Доти активного розвитку весняних процесів в Україні не очікується».

За її словами, Гідрометцентр прогнозує початок весняно-польових робіт у південних регіонах у другій половині березня. «Розвиток ситуації буде близький до нормальної кліматичної норми. Південні регіони, Крим зокрема, - це (початок польових робіт - УНІАН) буде друга половина березня, швидше за все з 20 числа, а решта частини території - в першій декаді квітня», - повідомила вона.

Т.АДАМЕНКО додала, що в районах, де був недостатній сніжний покрив, спостерігається значне промерзання грунту, що також не сприятиме її визріванню для початку весняно-польових робіт і стримуватиме роботи.