Мер Болграда погорів на хабарі

21:24, 29 лютого 2012
Суспільство
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Вимагав $30 тисяч

Співробітники Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України сьогодні затримали за хабарництво міського голову Болграда, що на Одещині, Сергія КОРОЛЬОВА.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Одеського облУВС.

«Посадовця викрито у вимаганні й отриманні від приватних осіб хабарів в обсязі 30 тис. доларів і 50 тис. грн. за відчуження двох об’єктів нерухомості з комунальної власності Болграда», – сказав керівник Відділу Володимир ШАБЛІЄНКО.

Після затримання міського голову доставлено в Одесу для розслідування кримінальних діянь.

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