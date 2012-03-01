У Херсоні вже п'ять годин горить місцеве кафе

У Херсоні з 14.00 горить кафе при пекарні «Свіжа випічка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, повідомлення про пожежу надійшло в оперативно-координаційний центр м. Херсон сьогодні о 14.03.

Про пожежу повідомили співробітники установи. Пекарня знаходиться на вулиці Промисловій.

На місце події було направлено 5 пожежно-рятувальних відділень на автоцистернах. Пожежі присвоїли підвищений (третій) номер виклику. На момент прибуття рятувальників площа займання становила 100 кв. м.

О 17.00 займання вдалося локалізувати. Ліквідація пожежі триває. На місці події працюють близько 40 співробітників МНС. Гасіння вогню значно ускладнюється через сильний вітер.

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. Причина пожежі та збитки з`ясовуються.