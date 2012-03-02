Випускників 2012 року в армію не візьмуть

Випускники 2012 року не будуть залучені до весняного призову.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, про це заявив міністр оборони України Дмитро САЛАМАТІН, коментуючи особливості весняного призову 2012 року, пов'язані з проведенням в Україні фінальної частини Євро-2012.

«Закінчення занять у навчальних закладах на місяць раніше, в травні 2012-го, не спричинить призову випускників на військову службу й не обмежить їхнє право на здобування вищої освіти. Закликаю хлопців і їхніх батьків не хвилюватися й спокійно готуватися до вступної кампанії. Міністерство оборони забезпечить кожному випускнику 2012 року право на продовження освіти», - цитує прес-служба слова міністра.

Д.САЛАМАТІН також уточнив, що начальник Генерального штабу ЗСУ Володимир ЗАМАНА спеціальною телеграмою довів відповідну інформацію до відома Командування Сухопутних військ, оперативних командувань і військових комісаріатів ЗСУ.

Довідка УНІАН. Весняний призов 2012 року проходитиме під час підготовки України до Євро-2012. Однією з умов підготовки до чемпіонату є рішення про закінчення навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів I-II ступеня акредитації на місяць раніше - в травні 2012 року. Через це призовники, які закінчують навчання, могли навесні бути призваними на термінову військову службу.