Донецьк випустив промо-ролик до Євро-2012

За 100 днів до старту чемпіонату Європи з футболу 2012 року Донецьк підготував промо-ролик про місто.

«Донецьк - незвичайне і цікаве місто з самобутньою культурою і неповторною красою. Це місто можливостей! Що європейські уболівальники повинні побачити в місті сили й краси, вугілля і троянд, чим воно здивує і зачарує гостей - все це в офіційному відеоролику приймаючого міста Донецька», - мовиться в повідомленні Управління з питань підготовки Донецька до Євро-2012.

Лівий берег