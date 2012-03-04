Держава взялася подбати про молоко

Міністерство аграрної політики і продовольства України і молокопереробні підприємства підписали меморандум про узгодження дій, який діятиме до 31 грудня ц.р.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Як наголошується у повідомленні, переробні підприємства взяли на себе зобов'язання забезпечувати закупівлю молока у сільгоспвиробників за економічно обгрунтованими цінами, сприяти стабільному і безперебійному забезпеченню потреб внутрішнього ринку, а також гарантувати належну якість молочних продуктів.

У меморандумі також зазначається, що Мінагропрод, зі свого боку, залучатиме представників молокопереробних підприємств до підготовки рішень, які вплинуть на даний ринок. Також відомство узяло на себе зобов'язання сприяти підвищенню інвестиційної привабливості учасників ринку молока і молочних продуктів, фінансувати будівництво тваринницьких комплексів з виробництва молока, відшкодовувати вартість закуплених племінних нетелей, корів молочного і комбінованого напряму продуктивності. Також міністерство частково відшкодовуватиме населенню вартість установок для індивідуального доїння.

Як повідомляв УНІАН, закупівельні ціни на молоко, за даними Мінагропроду, з початку 2012 року знизилися на 4,7% - з 3,78 до 3,6 грн./літр.

Крім того, за даними Держстату, за два місяці 2012 року відбулося зменшення середньої ціни виробників на молоко і сухі вершки - на 1,4%, тверді сири - на 1,3% і вершкове масло - на 0,7%. Це пов'язано із зростанням обсягів промислового виробництва у січні 2012 року. Порівняно з аналогічним періодом 2011 року, в Україні виробили на 11,7% більше вершкового масла, на 7,1% - жирних сирів і на 10,5% - молока обробленого рідкого.