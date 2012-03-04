Генконсул уточнив, скільки українців постраждали в залізничній трагедії

П’ятеро громадян України постраждали у вчорашній залізничній катастрофі в Польщі, що забрала життя щонайменше 15 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний консул України у Кракові Віталій МАКСИМЕНКО.

При цьому він підкреслив, що життю постраждалих українців не загрожує небезпека.

За даними консула, українці отримали в аварії травми легкого та середнього ступеню тяжкості, назвавши серед них переломи кісток.

«Я зустрічався з лікарями, усі вони говорять, що небезпеки життю немає. Але усі вони говорять, це також моя думка з приводу того, що я побачив, - постраждалі потребують допомоги психолога, бо стрес зробив свою справу», - сказав консул.

В.МАКСИМЕНКО сказав, що вже відвідав постраждалих українців, зауваживши, що серед них є мешканці Львівської та Херсонської областей, а також українець, котрий постійно проживає у Польщі.

За його словами, в аварії постраждали 4 чоловіків та одна жінка, в тому числі подружжя з Херсона.

Він зауважив, що подружжя їхало у потязі разом із онукою, котра, однак, є громадянкою Польщі (спочатку ЗМІ повідомляли про шістьох постраждалих українців – УНІАН).

Консул повідомив, що наймолодшому постраждалому українцю близько 30 років, а найстаршому 53 роки, зауваживши, що онуці подружжя з Херсона близько 20 років.

В.МАКСИМЕНКО зазначив, що усі українці мали страховку і їм обов’язково буде надана уся необхідна медична допомога.

Як повідомлялося, 3 березня на півдні Польщі сталося зіткнення потягів. За даними польської залізничної компанії PKP, два пасажирських потяги сполученням Варшава-Краків і Перемишль-Варшава зіткнулися близько 21.00 за місцевим часом за 200 км на південь від Варшави. Всього у двох потягах їхали близько 350 осіб.