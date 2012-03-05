Шахраї розплатилися сувенірними грошима

Трьох зловмисників, які заволоділи шахрайським шляхом великою партією жіночого одягу на ринку «7 кілометр», затримали співробітники Овідіопольського РВВС.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань зв'язків з громадськістю УМВС України в області.

Як встановлено слідством, «здобиччю зловмисників стали 324 одиниці жіночого одягу, які іноземна громадянка, яка веде на законних підставах підприємницьку діяльність, реалізувала оптом на території ринку двом чоловікам і жінці, які розплатилися сувенірними грішми».

Оволодівши товаром вартістю в 31 тис. грн., одеські шахраї намагалися втекти, але були затримані правоохоронцями і під час слідства зізналися, що спеціально для обману підприємниці-іноземки заздалегідь придбали сувенірні гроші: 77 купюр - номіналом 200 грн. і 78 купюр – номіналом 50 дол.

Вбачаючи в їхніх діях ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України, Слідчим відділом Овідіопольського РВВС порушено за цим фактом кримінальну справу. Щодо одного із затриманих, раніше судимого за майнові злочини, судом вибрано запобіжний захід – тримання під вартою, решта співучасників злочину відпущено під підписку про невиїзд.