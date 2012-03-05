Під постійним відеонаглядом міліціонери починають стежити за розмовами

Керівництво УМВС у Хмельницькій області встановило у черговій частині обласного управління міліції систему відеоспостереження “Єдина чергова частина”, що транслює роботу усіх райвідділів міліції та ізоляторів тимчасового тримання.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС в області.

Відеозапис ведеться цілодобово. При цьому камери на місцях встановлені таким чином, щоб можна було побачити не лише працівників міліції, а й тих відвідувачів, які звертаються до чергових частин.

На думку начальника УМВС України в Хмельницькій області Сергія ШУТЯКА, користь такої системи не лише у додатковій фіксації подій, які відбуваються у міліцейському відділку, а й у тому, що, перебуваючи під постійним відеонаглядом, правоохоронці більше стежать за своєю поведінкою та розмовою.