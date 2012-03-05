МВФ замінив керівника місії в Україні

Керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні призначено Кріса ДЖАРВІСА замість Таноса АРВАНІТІСА.

Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, переданій агентству УНІАН.

«Керівником місії в Україні було призначено Кріса ДЖАРВІСА, громадянина Великої Британії. Пан ДЖАРВІС має великий досвід роботи з країнами, в яких формується ринкова економіка. Останнім часом він обіймав посаду керівника місії в Білорусі. Пан ДЖАРВІС змінить на посаді керівника місії в Україні Таноса АРВАНІТІСА, який обіймав цю посаду з початку 2010 року», - йдеться в заяві.

Довідка УНІАН. Таноса АРВАНІТІСА було призначено на посаду голови місії МВФ в Україні замість Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ, яка очолювала місію МВФ із кінця 2008 року.