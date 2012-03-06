Міністр оборони України проведе день у Москві
03:37, 06 березня 2012Суспільство
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Програмою візиту передбачено переговори з міністром оборони РФ
|Дмитро Саламатін
Про це УНІАН повідомив працівник посольства України в РФ.
«Програмою візиту передбачено переговори з міністром оборони РФ Анатолієм СЕРДЮКОВИМ», - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ц.р. міністри оборони України і Росії Дмитро САЛАМАТІН і Анатолій СЕРДЮКОВ обговорили стан і перспективи розвитку двосторонньої співпраці в галузі оборони в Севастополі, на аеродромі «Бельбек».
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