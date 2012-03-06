Міністр оборони України проведе день у Москві

В середу, 7 березня, міністр оборони України Дмитро САЛАМАТІН здійснить офіційний одноденний візит до Москви.

Про це УНІАН повідомив працівник посольства України в РФ.

«Програмою візиту передбачено переговори з міністром оборони РФ Анатолієм СЕРДЮКОВИМ», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ц.р. міністри оборони України і Росії Дмитро САЛАМАТІН і Анатолій СЕРДЮКОВ обговорили стан і перспективи розвитку двосторонньої співпраці в галузі оборони в Севастополі, на аеродромі «Бельбек».