Експерти: відшкодування ПДВ - одна з головних проблем в Україні

Члени Європейської бізнес-асоціації називають відшкодування ПДВ при експорті однією зі своїх головних проблем в Україні.

Таку думку висловила виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Ганна ДЕРЕВ’ЯНКО в ході круглого столу «Практика неповернення ПДВ: причини, наслідки, шляхи вирішення проблеми», що проходив в УНІАН.

Разом із тим, за її словами, останнім часом у питанні відшкодування ПДВ намітився певний прогрес, завдяки впровадженню системи автоматичного відшкодування цього податку. «Проте виникла нова проблема, пов'язана з відшкодуванням ПДВ - компанії, які отримують відшкодування ПДВ в автоматичному режимі, стикаються з тим, що Податкова служба пропонує їм заплатити податок на прибуток наперед. Тобто заплатити податок на той прибуток, який компанія ще не отримала. Низка компаній, які входять до ЄБА, заплатили прибуток на декілька місяців вперед», - сказала Г.ДЕРЕВ’ЯНКО.

У свою чергу, голова Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ, говорячи про автоматичне відшкодування ПДВ, розкритикував окремі вимоги, що пред'являються до підприємств для застосування до них цієї процедури. «Відшкодування ПДВ при експорті, лише за умови, що компанія експортує не менше 40% своєї продукції - це нонсенс», - сказав він. Так само неприйнятною умовою для відшкодування ПДВ А.КІНАХ вважає вимогу до рівня зарплати на підприємстві-експортері, який не повинен бути нижче, ніж 2,5 мінімальних зарплати. «Ці вимоги слід переглянути, оскільки вони роблять експортерів не рівними перед українським законом у питаннях відшкодування ПДВ», - переконаний А.КІНАХ.