У результаті замаху на «Колю Ребьонка» поранено ще одного чоловіка

У результаті скоєного 5 березня у запорізькому ресторані «Рибальський Стан» замаху на співвласника даного закладу Миколу БІНЬКА (більш відомого у Запоріжжі з 90-х років ХХ століття як «Коля Ребьонок» - УНІАН) вогнепальне поранення одержав ще один чоловік.

Інформацію про це сьогодні офіційно підтвердили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Запорізькій області.

«О 23.40 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що до 5-ї міськлікарні звернувся по медичну допомогу житель Запоріжжя, 1982 року народження, з вогнепальним пораненням у паховій області, яке він отримав, перебуваючи у кафе разом з першим потерпілим (М.БІНЬКОМ, 1951 р.н. – УНІАН)», - зазначається у повідомленні ВЗГ, розміщеному на офіційному сайті ГУ МВС в області.

У повідомленні також стверджується, що вчорашні події в ресторані «Рибальський Стан» кваліфіковані як «замах на вбивство».

«За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 через ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України», - наголошується в повідомленні відділу зв`язків з громадськістю.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня близько 15.30 до міліції надійшло повідомлення про стрілянину у ресторані «Рибальський Стан» на Набережній магістралі (Орджонікідзевський район Запоріжжя).

«Виїхавши на місце події, співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що вогнепальне поранення одержав співвласник ресторану М.БІНЬКО, який зараз перебуває в реанімації», - повідомили у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області.

За неофіційними даними, невідомі, увірвавшись на територію ресторану, поранили його співвласника, після чого звіряче побили, ймовірно, бітами. Зараз М.БІНЬКО перебуває у реанімаційному відділенні 5-ї міськлікарні Запоріжжя у дуже тяжкому стані.

Ведеться розшук нападників.