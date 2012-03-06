Експерти: Україна продовжить метатися між Заходом і Росією

83% експертів вважають, що у найближчі два-три роки Україна буде неспроможна визначитися з єдиним напрямом у зовнішній політиці.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування були оприлюднені під час круглого столу в Інституті Горшеніна. З 15 по 25 грудня 2011 року Інститут Горшеніна (Київ, Україна) спільно з «Українським Журналом» (Прага, Чехія) та виданням «Nowa Europa Wschodnia» (Краків, Польща) методом індивідуального експертного опитування провели дослідження щодо стану демократії в Україні та процесу її інтеграції до Євросоюзу. Опитано 25 українських експертів, серед яких провідні українські науковці, спеціалісти у галузі економіки, культури, представники неурядових організацій.

Згідно з опитуванням, 75% експертів зазначили, що у найближчі два-три роки Україна буде неспроможна визначитися з єдиним напрямом у зовнішній політиці, бо обрали варіант відповіді «скоріше ні», а 8% – «точно ні». Лише 17% українських експертів вважають, що Україна зможе найближчим часом це зробити. З них 13% обрали відповідь «точно так», 4% – «скоріше так».

67% експертів вважають, що підвищити імідж Європейського Союзу серед громадян України допоможе запровадження безвізового режиму з ЄС. Серед подій, які найбільше впливатимуть на зростання іміджу ЄС серед українців, експерти називають підписання Угоди про асоціацію з ЄС (54%), запровадження Зони вільної торгівлі (50%), успіхи нових країн-членів ЄС (29%). Лише 17% експертів подією, яка підвищить імідж ЄС в Україні, вважають Євро-2012, і така сама кількість опитаних (17%) такою подією вважає реалізацію програми «Східне партнерство». На думку лише 4% українських експертів, підвищити імідж ЄС серед громадян України змогло головування Польщі в ЄС, а 17% опитаних обрали варіант відповіді «інше».

За даними опитування, 66% експертів вважають, що на готовність українців до європейської інтеграції найбільше впливають регіональні відмінності між громадянами України. Більше половини експертів (58%) вважають значущими ментальні відмінності між українцями, а кожен другий (50%) – культурні відмінності. 37% опитаних вважають, що впливають вікові, а по 33%- історичні та соціальні відмінності. Лише 8% експертів вважають істотними та важливими національні відмінності між українцями, а 4% – релігійні та професійні відмінності. Іншу відповідь на дане запитання дали 8% громадян України.

54% опитаних експертів вважають, що програма «Східне партнерство» в першу чергу цікавить представників політичних та громадських організацій. Найбільш важливим аспектом «Східного партнерства» експерти назвали адаптацію українського законодавства до вимог ЄС (58%). Крім того серед таких аспектів названо лібералізацію візового режиму з ЄС (46%), посилення енергетичної безпеки України (42%), співпраця у боротьбі з корупцією (38%), наукова співпраця – гранти, стипендіальні програми (29%) та зміцнення громадянського суспільства (29%). Теж важливим експерти вважають фінансування програм, метою яких є покращання адміністративної структури влади (21%), а також – популяризаторські програми на локальному рівні (культурні, соціальні, економічні) (13%). Відповідь «інше» обрали 4% українських експертів.

За оцінками експертів, найбільш активно в євроінтеграційних процесах Україні допомагають: Польща, Швеція, Чехія, Великобританія, Німеччина .

При цьому, 83% експертів вважають, що Україні найбільш потрібна підтримка Німеччини у процесі євроінтеграції, а також: Польщі – 58%, Франції – 54%, Великобританії – 50%, Швеції – 25%.

Як повідомила експерт Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО, результати досліджень будуть презентовані, зокрема, і депутатам Європарламенту, а також представникам дипломатичних корпусів в Україні, журналістам, державним та неурядовим інституціям.