За вбивство 2-річного сина затримано матір та її коханця
Порушено справу за статтею "навмисне вбивство"
У селі Новомиколаївка Дніпропетровського району співробітники міліції за співучасть у вбивстві дворічного сина затримали 21-річну матір та її 31-річного коханця.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.
За інформацією ЦГЗ, після вживання спиртних напоїв мати побила дитину шкіряним ременем, після чого наказала коханцеві викинути сина з балкону квартири, розташованої на другому поверсі будинку.
П’яний коханець виконав вказівку, після чого застілля продовжилося.
Прокуратура Дніпропетровського району порушила кримінальну справу за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство), що передбачає покарання позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.