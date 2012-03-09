Держстат підрахував інфляцію без цін на харчі та газ

Базова інфляція (базовий індекс споживацьких цін) в Україні в лютому 2012 року проти січня становила 0,1%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в лютому 2012 року показник базової інфляції проти лютого 2011 року становив 6,1%, в січні-лютому 2012 року до відповідного періоду 2011 року — 6,3%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно з січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Інфляція в січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Базова інфляція в лютому 2011 року проти січня 2011 року становила 0,6%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, у 2011 році в цілому – 4,6%. Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

Держбюджетом України на 2012 рік прогнозується інфляція на рівні 7,9%.