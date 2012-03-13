У Єгипті до довічного ув'язнення засудили українця

До довічного ув’язнення засудив єгипетський суд українця та двох ізраїльтян, яких звинуватили у контрабанді зброї. Українець та один з ізраїльтян зараз під вартою, третю особу засуджено заочно.

Ім’я українця - Едвард Чікош. Він п’ять років керував туристичним агентством у Єгипті. За даними суду, він замовив зброю у одного з ізраїльтян, однак кур’єра затримали митники. За версією українця, зброя належала пасажирові автобуса його турфірми. Кому і навіщо він її перевозив - Едвард Чікош не знає.

5 канал