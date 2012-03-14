У Києві димить метро «Осокорки»: очевидці кажуть, там нічим дихати
17:53, 14 березня 2012Суспільство
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Люди, які виходять зі станції, кажуть, там «нічим дихати».
У Києві о 16.44 на платформі станції метро "Осокорки" виявлено займання пластикового покриття, яким обшита стеля.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій України.
На гасіння за підвищеним рангом виїхали пожежно-рятувальні підрозділи МНС. Наразі на місці події працюють 6 ланок газодимозахисної служби, 15 одиниць техніки. Проведено евакуацію людей.
О 17.30 займання локалізовано.
За свідченнями очевидців, із повітрозбірників станції виходить густий дим. Люди, які виходять зі станції, кажуть, там «нічим дихати».
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