Відбудеться прес-конференція з приводу колективного допиту соціологів у СБУ

У п’ятницю, 16 березня, об 11.00 в Інституті соціології (Київ, вул. Шовковична, 12) відбудеться прес-конференція соціологів, які вже пройшли допит в СБУ, а також соціологів, які є керівниками проектів Центру соціальних експертиз, що фігурує у кримінальній справі, пов'язаній із «розтратою грошей».

Про це УНІАН повідомили в Інституті соціології.

Серед учасників прес-конференції: Євген ГОЛОВАХА, Микола ШУЛЬГА, Юрій ПИВОВАРОВ, Гульбаршин ЧЕПУРКО.

Контактний телефон: 067-465-24-14.