Кримські зоозахисники обурені спробами перекласти відповідальність на собак

Громадські організації «Центр допомоги тваринам» і «Кримська асоціація захисників тварин» обурені спробами перекласти відповідальність за смерть дівчини в Сімферополі на бездомних собак і сподіваються, що справжні злочинці будуть покарані.

Про це йдеться у заяві зоозахисників, текст якої переданий УНІАН.

«Як і вся українська громадськість, члени наших організацій шоковані диким вбивством дівчини в районі Кам'янка і висловлюють свої співчуття родичам загиблої. Разом з цим ми висловлюємо стурбованість у зв'язку з тим, що робляться спроби звинуватити у вбивстві дівчини бездомних собак», - сказано у заяві.

Громадські організації нагадують, що знайдена на узбіччі дорогі скривавлена дівчина була гола, а її одяг лежав поряд. «Жодна зграя собак в світі не змогла б роздягнути дівчину догола», - заявили зоозахисники.

Вони звертають також увагу на те, що молоду кримчанку зґвалтували.

«Використовуючи поширену неперевірену інформацію про те, що нібито причиною смерті дівчини стали бездомні собаки, в інтернеті вже звучать заклики до вбивства тварин. Звертаємо увагу громадськості, що чергові вбивства тварин можуть призвести тільки до збільшення їхньої чисельності, входження у місто хижаків, диких собак, розмноження гризунів, що спричинить нові захворювання і не вирішить проблеми», - заявили зоозахисники.

Вони підтримують намір мера Сімферополя виділити кошти на програму зі стерилізації бездомних собак. «Це цивілізований та ефективний метод регулювання їх чисельності», - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, в дачному масиві Кам'янка поблизу Сімферополя, неподалік якого знаходиться міське звалище, вранці 15 березня знайшли 25-річну дівчину з численними ранами від укусів. Встановлено, що дівчина перед смертю бачилася з двома молодими хлопцями. Вони разом випивали, а потім нібито залишили знайому на лавці автобусної зупинки і розпрощалися. Місцеві жителі також повідомили, що близько п'ятої години ранку чули жіночі крики і гавкіт собак.

Дівчина померла в реанімації. Попередня причина смерті - сильна втрата крові й травматичний шок. Тіло направлене на експертизу.

Родичі загиблої вважають, що її забили до смерті, а вже потім нацькували псів.

Хлопці затримані. Проти них порушені дві кримінальні справи за статтями «залишення в небезпеці» і «згвалтування групою осіб» Кримінального кодексу.

За неофіційною інформацією, затримані 17-річний Енвер і 18-річний Андрій вже зізналися в тому, що вступали у статевий зв'язок із загиблою.