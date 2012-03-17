Парламентський комітет засудив прорасистську публікацію

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації засудив прорасистську публікацію в "Новій Тернопільскій газеті".

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві комітету, ухваленій за результатами розгляду листа громадської організації "Африканська рада в Україні", а також заяв журналістів "Радіо Свобода", "Телекритики" та інших засобів масової інформації.

"Комітет висловлює глибоку стурбованість появою у виданні "Нова тернопільська газета" статті, яка має ознаки дискримінації та зневаги по відношенню до вихідців із країн Африки та Близького Сходу", - йдеться у заяві.

Комітет ВР вбачає у цьому факті ознаки порушення українського законодавства, зокрема, Конституції України (ст. 3) та наполягає на неприпустимості появи прорасистських публікацій в засобах масової інформації України.

Члени комітету засудили публікацію у виданні та нагадали, що "ніхто в Україні не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію".

Комітет ВР підтримав рішення Комісії з журналістської етики про оголошення громадського осуду редакції газети.

Крім того, члени комітету звернулися до всіх журналістів країни із закликом дотримуватися законодавства при вирішенні або висвітленні проблем міжнаціональних відносин, зберігаючи міжнаціональний мир та повагу до людей, незалежно від їхнього кольору шкіри або національності.

Члени комітету також рекомендують Державному комітету телебачення і радіомовлення, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення здійснювати постійний моніторинг засобів масової інформації на предмет дотримання законодавства України, яке гарантує рівні можливості для всіх громадян, незалежно від раси та національності.

Заява ухвалена одноголосно на засіданні 14 березня.

Довідка УНІАН. "Нова Тернопільська газета" наприкінці січня 2012 року на першій шпальті надрукувала статтю із заголовком "Біля "Орнави" лилася "чорна" кров" ("Орнава" – місцевий торговельний центр) і підзаголовком "Араби з неграми билися за наших курвів". Матеріал проілюстровано колажем, на якому дві мавпи обіймають напівроздягнену блондинку. На задньому плані – група африканських студентів, які сидять у кафе за зсунутими столами, на яких щонайменше десять бокалів пива та пляшка горілки. Про скандальну статтю, зокрема, повідомили CNN і France24.

Тернопільська обласна прокуратура розпочала перевірку за матеріалами публікації щодо наявності або відсутності в діях представників ЗМІ ознак злочину. Зокрема, йдеться про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.