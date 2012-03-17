Тігіпко пропонує впровадити соціальних дільничних

Нова соціальна політика в Україні буде спрямована на запобігання проблемам у родинах та їх профілактику. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, відповідаючи на запитання народних депутатів під час Години уряду у Верховній Раді.

«Ми повинні впроваджувати європейські підходи в соціальній політиці. Сьогодні в Європі працюють з родиною, запобігаючи можливим негараздам, і головні зусилля спрямовують на збереження сім’ї», - цитує С.ТІГІПКА його прес-служба.

За його словами, перехід до проактивної соціальної політики передбачає створення інституту соціальних дільничних працівників, які будуть працювати по всій країні.

«Ця людина повинна знати ситуацію в кожній сім’ї на своїй дільниці. У першу чергу соціальні працівники будуть займатися захистом прав дитини і допомогою тим, хто себе не може обслугувати, насамперед, самотнім пенсіонерам», – пояснив віце-прем’єр.

Урядовець також підкреслив, що штат таких соціальних дільничних буде формуватися насамперед за рахунок перенавчання та перекваліфікації тих, хто вже працює в соціальних службах.