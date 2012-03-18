Киян заманюють в МММ безкоштовними гречкою і цукром

У Києві представники "МММ-2011" роздають гречку і цукор в обмін на заповнену анкету.

В районі станції метро "КПІ" встановлена ​​біла палатка з логотипом "МММ-2011", в якій молоді люди видають по кілограму гречки або цукру (на вибір) за заповнену анкету.

Як відомо, Сергій Мавроді у минулому році заснував нову піраміду. Водночас, у міліції попереджають, що фінансова піраміда небезпечна, пише газета "Сегодня".

"Ми постійно про це говоримо всім. Хоча поки скарг і кримінальних справ проти "МММ" не було", - сказав начальник ЦГЗ МВС України Володимир Поліщук.

Водночас, у суботу в Білорусі порушили кримінальну справу стосовно групи осіб, причетних до фінансової піраміди "МММ-2011".

Учасники злочинної групи були затримані в офісі, в якому здійснювалися фінансові операції і проходили зустрічі з вкладниками, було накладено арешт на банківські рахунки, комп'ютери й офісну техніку.

За інформацією КДБ, підозрювані відкрили банківські рахунки, куди будь-який бажаючий міг внести вклад в білоруській та іноземній валюті.

При цьому виплата грошових винагород і виграшів здійснювалася тільки за умови додаткового вкладу та притягнення до фінансової піраміди інших учасників. Підозрювані поміщені в слідчий ізолятор КДБ.

ТСН