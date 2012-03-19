Хвиля суїцидів накрила Сєвєродонецьк

У м. Сєверодонецьк Луганської області в суботу, 17 березня, об 11.25 чоловік викинувся з висоти дев'ятого поверху, діставши катотравму, несумісну з життям.

Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС в Луганській області.

Зазначимо, що з початку цього року це вже шостий схожий випадок суїциду в Сєверодонецьку.

Так, на початку січня 2012 року 22-річний хлопець викинувся з 9-го поверху, 29 січня з 4-го поверху зірвався пенсіонер, 2 лютого 30-річний чоловік викинувся з 7-го поверху, 10 лютого з вікна шостого поверху випала жінка віком 30 років, 14 лютого з висоти шостого поверху впала жінка.

У листопаді 2011 року в Сєверодонецьку сталося п'ять подібних фактів суїциду.