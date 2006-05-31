Питання щодо НЗФ і Семенюк постало ”або - або”

Генеральна прокуратура України, вимагаючи через суд зобов`язати Фонд державного майна вступити в права власника 50%-го плюс 1 акція пакету ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», вибрала найдієвіший механізм повернення акцій підприємства в держвласність. Про це УНІАН повідомив віце-президент Центру дослідження корпоративних відносин Ростислав ІЩЕНКО.

Як відзначає експерт, сьогодні реально можна говорити про те, що саме Фонд держмайна перешкоджає поверненню акцій НЗФ в держвласність. “Складається враження, що хтось заважає СЕМЕНЮК (Валентина СЕМЕНЮК – голова Фонду держмайна) виконати рішення судів і повернути акції НЗФ в держвласність. Насправді, як тільки судом ухвалюється чергове рішення про повернення акцій, Фонд тут же вимагає його роз`яснити”, - відзначив Р.ІЩЕНКО.

При цьому, за словами Р.ІЩЕНКА, заява Фонду держмайна про те, що Генпрокуратура порушує законодавство, вимагаючи, щоб суд зобов`язав Фонд вступити в права власності пакету акцій НЗФ, є необгрунтованими. “Прокуратура є організацією, яка наглядає за виконанням закону, і в своїх позовних вимогах вона фактично просто наполягає на виконанні закону Фондом держмайна”, - відзначив експерт.

“Надалі ситуації може розвиватися двома шляхами – або Фонд держмайна все-таки виконає присуд щодо повернення акцій НЗФ в держвласність, або буде поставлене питання про зміну керівництва Фонду”, - відзначив Р.ІЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд держмайна неодноразово звертався до Генеральної прокуратури України з вимогою привести свої позовні вимоги у справі по Нікопольському заводу феросплавів у відповідність з чинним законодавством.

Генеральна прокуратура просить Господарський суд Києва зобов`язати Фонд державного майна вступити в права власника 50%-го плюс 1 акція пакету ВАТ «Нікопольській завод феросплавів» на підставі виписки з реєстру, який веде ТОВ «Славутич - Реєстратор». Генпрокуратура звернулася з такою вимогою, виступивши як третя сторона з самостійними вимогами у справі, відкритій за позовом Фонду держмайна до консорціуму «Придніпров`я» і «Укрсоцбанку» про витребування майна з незаконного володіння (контрольного пакету акцій НЗФ - УНІАН).

У Фонді вважають, що заявлена Генпрокуратурою в суді вимога про те, щоб зобов`язати Фонд держмайна вступити в права власника 50%-го плюс 1 акція пакету акцій НЗФ на підставі виписки з реєстру ТОВ «Славутич - Реєстратор» ще більш заплутає і без того юридично складну справу.