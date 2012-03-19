Полковник використовував 16 контрактників як рабсилу
За виконані роботи командир отримав продукти харчування, алкогольні та безалкогольні напої
Військова прокуратура Чернігівського гарнізону завершила розслідування кримінальної справи стосовно командира військової частини полку зв’язку Сухопутних військ Збройних сил України полковника Ч, якого звинувачено у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 423 Кримінального кодексу України (незаконне використання військовою службовою особою підлеглого для особистих послуг чи послуг іншим особам).
Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, досудовим слідством встановлено, що за наказом командира 16 військовослужбовців контрактної служби з травня по жовтень 2011 року з понеділка по п’ятницю вночі виконували вантажні роботи на об’єктах приватного підприємства. Вдень ці військовослужбовці, з відома командування частини, безпосередньо на службі були відсутні, до несення нарядів не залучались. За виконані ними роботи в серпні 2011 року полковник Ч. отримав продукти харчування, алкогольні та безалкогольні напої на загальну суму 20 тис. грн., які використав на святкування 70-річчя військової частини.
Кримінальну справу направлено для розгляді по суті до Деснянського райсуду м. Чернігова.