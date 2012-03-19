Полковник використовував 16 контрактників як рабсилу

Військова прокуратура Чернігівського гарнізону завершила розслідування кримінальної справи стосовно командира військової частини полку зв’язку Сухопутних військ Збройних сил України полковника Ч, якого звинувачено у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 423 Кримінального кодексу України (незаконне використання військовою службовою особою підлеглого для особистих послуг чи послуг іншим особам).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, досудовим слідством встановлено, що за наказом командира 16 військовослужбовців контрактної служби з травня по жовтень 2011 року з понеділка по п’ятницю вночі виконували вантажні роботи на об’єктах приватного підприємства. Вдень ці військовослужбовці, з відома командування частини, безпосередньо на службі були відсутні, до несення нарядів не залучались. За виконані ними роботи в серпні 2011 року полковник Ч. отримав продукти харчування, алкогольні та безалкогольні напої на загальну суму 20 тис. грн., які використав на святкування 70-річчя військової частини.

Кримінальну справу направлено для розгляді по суті до Деснянського райсуду м. Чернігова.