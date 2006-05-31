У Німеччині випав сніг

За два дні до настання календарного літа в Баварії випав сніг, а Тюрінгському лісу зафіксована мінусова температура.

Останній раз подібний природний феномен спостерігався 40 років тому, повідомила Німецька метеорологічна служба.

Як передає РІА «Новости», за даними синоптиків, висота сніжного покриву на Рідбергському перевалі в Альгойї становила минулою ночі 15 сантиметрів.

По всій Баварії, як показали телеканали, дороги всю першу половину дня були покриті "сніжною кашею", як це буває при відлизі.

Сніг порушив нормальний ритм життя тільки на курортах Північного і Балтійського морів землі Шлезвіг-Гольштейн: припорошені снігом пляжі відразу вимерли, спустіли і відкриті басейни. Дощ і сильний вітер при денній температурі всього плюс 10 градусів за Цельсієм загнав відпочиваючих під дахи будинків.