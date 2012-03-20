Азаров присоромив роботодавців низькими зарплатами

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає підприємців підвищувати прибутковість підприємств і зарплати співробітникам

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на з`їзді УСПП з нагоди 20-річчя організації.

«Працюйте так, щоб прибуток був. А що, АЗАРОВ за вас має прибуток створювати? АЗАРОВ має створювати умови», - сказав прем`єр.

Він відзначив, що уряд створює необхідні умови для розвитку бізнесу. «Ваша справа, любі мої, створювати прибуток і платити нормально заробітну плату людям, щоб у нас зростали відрахування до Пенсійного фонду, і люди б одержували надбавку до заробітної плати. Нам пора виходити на нормальну заробітну плату», - сказав прем`єр-міністр.

Він відзначив, що середня зарплата грудня в 3 тисячі гривень в Україні є низьким показником. «Ну, хіба 3 тисячі це нормальний показник для нашої країни?», - наголосив М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що уряд вживатиме заходів для зменшення нарахувань на фонд оплати праці.

Довідка УНІАН. Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у грудні 2011 року порівняно з листопадом підвищилася на 12% і становила 3,054 тис. грн.

У січні 2012 р. середня зарплата зменшилася на 10,8% порівняно з груднем 2011 р. і становила 2,722 тис. грн.