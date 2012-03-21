У Києві суд виніс вирок громадянам Росії та Польщі

Вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 19 березня 2012 року двох громадян Російської Федерації та Республіки Польща засуджено до п’яти та чотирьох років позбавлення волі відповідно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«У ході судового слідства державний обвинувач прокуратури міста Києва доказав, що засуджені в травні 2010 року таємно привезли в Україну та намагалися продати спеціальний технічний засіб, призначений для прослуховування розмов абонентів стільникового зв’язку», - зазначили в прокуратурі.