У Харкові заарештували двох міліціонерів

У Харкові взято під варту двох працівників міліції, які підозрюються у хабарництві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, у березні до прокуратури надійшла заява громадянки про вимагання хабара групою працівників лінійного відділу на станції Основа УМВС України на Південній залізниці у сумі 2 тис. доларів за непорушення кримінальної справи стосовно її сина за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів.

За результатами перевірки заяви встановлено, що працівники міліції за попередньою змовою з двома цивільними особами, одержали частину хабара у сумі 9 тис. грн. за непритягнення сина заявниці до кримінальної відповідальності.

За вказаним фактом слідчим відділом прокуратури області стосовно працівників міліції порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а стосовно двох цивільних осіб – за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Двох міліціонерів заарештовано.

Досудове слідство здійснює слідчий відділ прокуратури області.