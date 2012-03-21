У Криму затримали підозрюваного в руйнуванні могил мусульман

Співробітники міліції затримали підозрюваного в пошкодженні надгробків на могилах мусульман на кладовищі в Сімферопольському районі Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Згідно з повідомленням міліції, підозрюваного затримано 20 березня. 33-річний житель села Мирне заявив, що пошкодив пам`ятники ненавмисно.

"Він поїхав на кладовище відвідати могилу родича. При в`їзді на територію, де було відсутнє асфальтове покриття, автомобіль занесло вбік, внаслідок цього було пошкоджено декілька надгробків, - повідомили в прес-службі. - Після цього машина забуксувала, її занесло, сталося зіткнення з надгробною плитою, яка розкололася. Щоб витягти машину, чоловік попросив про допомогу водія джипу, що проїжджав неподалік".

Міліція порушила кримінальну справу за статтею "наруга над могилою". Слідство триває.

Затриманий заявив, що зробив це випадково, зазначили в прес-службі.

Як повідомлялося, мусульмани виявили пошкоджені могили в селі Мирне вранці 20 березня. На одній - зруйновано надгробок, по двох (зокрема - одній свіжій) прокотилися на машинах, ще одну, схоже, били ногами. Співробітники міліції зробили зліпки зі слідів від авто.