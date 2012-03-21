У Запоріжжі на Януковича чекатимуть п'ять вертольотів

У Запоріжжі, куди запланована на 22 березня робоча поїздка Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, йому планують представити декілька модифікацій модернізованих заводом «Мотор Січ» вертольотів Мі-8 та Мі-2.

Як повідомили УНІАН в Міжнародному аеропорту «Запоріжжя», 5 вертольотів (два Мі-8 і три Мі-2) вже знаходяться на злітному майданчику аеропорту і після прибуття літака Президента будуть йому представлені.

Інформацію про намір представити В. ЯНУКОВИЧУ завтра безпосередньо в запорізькому аеропорту модернізовані вертольоти УНІАН також підтвердили у керівництві моторобудівного підприємства.

Як повідомив голова наглядової ради АТ «Мотор Січ» Анатолій МАЛИШ, «в запорізькому аеропорту завтра, дійсно, планується представити главі держави п`ять вертольотів: Мі-8 МСБ - пасажирський і вантажний і Мі-2 МСБ – пасажирський, санітарний і пошуковий-рятувальний».

За словами А. МАЛИША, основна мета демонстрації В. ЯНУКОВИЧУ даних модифікацій модернізованих АТ «Мотор Січ» вертольотів – «наочно показати необхідність ухвалення в Україні держпрограми розвитку будівництва вертольотів».

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ завтра, 22 березня, здійснить робочу поїздку в Запорізьку область. У програмі візиту відвідини Запорізького автомобілебудівного заводу – ЗАТ «ЗАЗ», Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні і нарада в Запорізькій ОДА з представниками місцевої влади і керівниками підприємств регіону.

Довідка УНІАН. «Мотор Січ» - одне з найбільших підприємств в світі по випуску авіаційних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. У склад «Мотор Січи» входять структурні одиниці, розташовані на території України: Запорізький моторобудівний завод, Запорізький машинобудівний завод ім. Омельченко, Снежнянський машинобудівний завод, Волочиський машинобудівний завод, Авіакомпанія «Мотор Січ».