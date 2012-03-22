Янукович перейнявся долею чоловіка, який 8 років сидів за чужі гріхи

Держава має вжити всіх заходів для повноцінної адаптації в суспільстві Максима ДМИТРЕНКА, який через судову помилку провів у в’язниці 8 років і лише зараз вийшов на волю.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час спілкування з журналістами в Запоріжжі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми будемо шукати можливість, як допомогти людині сьогодні з боку держави. І ми це зробимо», - сказав він.

За словами Президента, він доручив голові Запорізької обласної державної адміністрації Олександру ПЕКЛУШЕНКУ взяти це питання під особистий контроль.

Говорячи про свою оцінку ситуації, в якій опинився М.ДМИТРЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що не має повноважень втручатися в діяльність судової системи. «Я вважаю: якщо судова влада зробила помилку, і людина постраждала внаслідок незаконного рішення - треба людині компенсувати збитки, і матеріальні, і моральні», - підкреслив Президент.

Як повідомлялося, останній невинно засуджений за злочини серійного вбивці та ґвалтівника Сергія ТКАЧА Максим ДМИТРЕНКО сьогодні вийшов на волю з Вільнянської виправної колонії.

За даними Генпрокуратури, ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 13 березня 2012 року було скасовано вирок Апеляційного суду Запорізької області стосовно незаконно засудженого за один зі скоєних С.ТКАЧЕМ злочинів М.ДМИТРЕНКА. Його вирок переглянуто і скасовано на підставі нововиявлених обставин.

Мати М.ДМИТРЕНКА та представник її інтересів збираються позиватися до держави щодо відшкодування невинно засудженому чоловіку моральних збитків.

Довідка УНІАН. 23 грудня 2008 року Апеляційний суд Дніпропетровської області виніс вирок С.ТКАЧУ («пологівському маніяку»), засудивши його до довічного ув’язнення.

57-річного С.ТКАЧА було визнано винним у скоєнні 36 вбивств та замахів на вбивства стосовно жінок, в тому числі неповнолітніх дівчаток на території Запорізької та Дніпропетровської областей протягом 1984-2005 рр.