Семикласниця інсценізувала власне викрадення з пограбуванням

У Тернополі семикласниця однієї із шкіл інсценізувала викрадення з пограбуванням, щоб прогуляти уроки.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, спочатку до міського відділу внутрішніх справ звернулася жителька Тернополя із повідомленням, що невідомі біля школи насильно заштовхали її доньку в автомобіль, погрожували, зав’язали очі та відвезли до лісу, де відібрали у дитини дорогі сережки.

Для пошуку грабіжників одразу було залучено працівників різних правоохоронних служб. Співробітники Державтоінспекції перевіряли підозрілі транспортні засоби та водіїв, оперативники проводили опитували вчителів та учнів школи, які могли бути свідками події. Однак ніхто не чув криків про допомогу, не знайшлося очевидців і самого викрадення.

Під час спілкування із самою школяркою слідчі виявили, що вона не може описати автомобіль, у який її нібито посадили насильно, плутається в деталях. Врешті-решт дівчина зізналась правоохоронцям, що вигадала історію з викраденням, щоб не йти на уроки. Для цього попередньо вимазала землею колготи, а сережки сховала у підвалі.

Зараз правоохоронці вирішують питання про притягнення до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виховання доньки.