У Донецькій області затримали хлопця, підозрюваного у вбивстві однокласниці

. В Авдіївці Донецької області затримано 18-річного хлопця, підозрюваного у зґвалтуванні і вбивстві однокласниці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, вранці 22 березня у дворі запущеного будинку в Авдіївці було знайдено труп 18-річної місцевої мешканки. Судово-медичне дослідження показало, що смерть настала в результаті механічної асфіксії від стискання шиї руками, з можливим зґвалтуванням.

Співробітники міліції затримали підозрюваного в здійсненні цього злочину. Ним виявився ровесник потерпілої, який навчався з нею в одному класі вечірньої школи. У нього вилучено мобільний телефон убитої дівчини. Затриманий дав визнавальні свідчення.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 п. 10 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням).