Міліція зацікавилася наркотиками у VIP-ліцеях

Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС в м. Києві перевіряє інформацію про продаж наркотиків у двох столичних ліцеях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, вчора у програмі «Гроші» телеканалу «1+1» було висвітлено сюжет про журналістське розслідування, в ході якого за сприяння учнів ліцею № 100 та Кловського ліцею у Києві вдалося купити наркотичні засоби безпосередньо на території навчальних закладів.

За дорученням прокуратури міста наведені у сюжеті обставини вже перевіряються Управлінням по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС в м. Києві. Метою перевірки є не тільки притягнення до відповідальності окремих збувачівнаркоречовини, а й удосконалення системи профілактичних заходів, недопущення подібних злочинів у молодіжному середовищі.